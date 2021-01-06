Золоторудные шахты обрушились на Камчатке. 2 человека оказались под завалами

«Сейчас под землей работают шесть специалистов военизированной горноспасательной части, идет разборка завала. Связи с ними нет, поэтому о судьбе двух работников, которые не сумели вовремя выбраться из шахты, пока ничего неизвестно. Кроме того, над разбором завала трудятся девять внештатных сотрудников спасподразделения, работающих на предприятии», — приводит сайт слова врио заместителя председателя правительства Камчатского края Александра Заболиченко.

Он добавил, что спасатели готовы оказать всю необходимую помощь пострадавшим. К вылету готов вертолет медицины катастроф

По данным сайтам, ЧП произошло 6 января в районе полудня по местному времени (03:00 по Москве). Информации о причинах обрушения золоторудных шахт пока нет.