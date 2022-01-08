После гибели четырех человек в пансионате «Золотой век» в Кузбассе возбудили дело

Уголовное дело возбудили после гибели четырех людей при пожаре в частном пансионате «Золотой век» в Кемеровской области. Об этом сообщили в региональном СУ СК РФ.

По версии следствия, возгорание произошло в хозяйственно-бытовом помещении пансионата, после сработала пожарная сигнализация. Прибывшие спасатели ликвидировали огонь и обнаружили в комнате напротив тела трех мужчин. В еще одной комнате обнаружено тело 87-летней женщины.

Источник фото: kuzbass.sledcom.ru

По предварительной информации причиной возгорания могла стать неисправность электропроводки, уточнили в ведомстве. Дело возбудили по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшим по неосторожности смерть двух и более лиц. В рамках расследования назначили экспертизы, в том числе судебно-медицинскую для выяснения точной причины смерти людей.

Следователи уже установили, кому принадлежит пансионат. С индивидуальным предпринимателем работают в СК. Также сотрудники изъяли документы, которые могут иметь значение для расследования.

Уголовное дело передали в производство следственного отдела по расследованию особо важных дел аппарата следственного управления.