После ДТП в Хабаровском крае 9 пострадавших госпитализированы

После ДТП с пассажирским автобусом в Хабаровском крае девять пострадавших доставили в больницу, в их числе ребенок пяти лет, сообщили в краевом Минздраве. Еще троих пострадавших отправили на амбулаторное лечение.

«Девять человек доставлены во вторую краевую [больницу], среди них ребенок пяти лет, людей обследуют, тяжелых нет, все — в состоянии средней тяжести, еще троих, в том числе ребенка трех лет, отпустили на амбулаторное лечение», — привел ТАСС сообщение краевого Минздрава.

По информации следствия, ДТП произошло на трассе Хабаровск — Лидога —Ванино — Комсомольск-на-Амуре. Изначально сообщалось о 12 пострадавших. СК начал процессуальную проверку по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).