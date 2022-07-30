После ДТП с пятью погибшими на Кубани возбудили дело

Следователи возбудили уголовное дело после аварии в Тимашевском районе Краснодарского края, сообщили в пресс-службе регионального СК РФ. В ДТП погибли семья из Санкт-Петербурга, в том числе трое детей.

Авария случилась днем 29 июля на трассе по направлению от станицы Роговской в сторону хутора Гречаная балка. В районе станицы 60-летний водитель легкового автомобиля Ford Focus не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком. Мужчина, его супруга и трое их внуков скончались на месте от полученных травм.

«На месте продолжает работать следователи территориального следственного отдела СКР по краю, проводится осмотр места происшествия», — уточнили в ведомстве.

Специалисты проводят необходимые следственные действия, чтобы установить все обстоятельства смертельного ДТП.