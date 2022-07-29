Семья петербуржцев с тремя детьми погибла в ДТП в Краснодарском крае

Семья из пяти жителей Петербурга — супруги и трое детей — погибли при лобовом столкновении Ford Focus с грузовиком Mercedes в Тимашевском районе Краснодарского края. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ведомство организовало проверку по факту ДТП.

«На автомобильной дороге Роговская — Приморско-Ахтарск произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли пять граждан — жителей Санкт -Петербурга (водитель, его супруга, трое детей)», — говорится в сообщении.

Как отметили в ГИБДД России, аварию спровоцировал водитель легкового автомобиля. По предварительным данным, он выехал на встречную полосу.

«В настоящее время на месте проишествия работает следственно-оперативная группа. Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.