После ДТП с маршруткой на Кубани в больницу попали 15 человек

После ДТП с микроавтобусом в Краснодарском крае в больницу попали 15 человек, заявили в региональном Минздраве. Двое пострадавших, по оценке врачей, находятся в тяжелом состоянии, сообщил ТАСС.

В Минздраве уточнили, что в результате ДТП травмы получили в том числе два подростка. Им 17 и 16 лет. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Всех пострадавших доставили в Темрюкскую ЦРБ.

«Двое (взрослые) — в тяжелом состоянии, остальные средней степени тяжести. Санавиация принимает решение об эвакуации в Краснодар тяжелых больных», — рассказали в министерстве.

По информации прокуратуры Краснодарском крае, среди пострадавших есть водитель микроавтобуса. Жертвами ДТП стали две женщины и два мужчины. При проверке установили, что водитель маршрутки потерял управление и съехал в кювет, потому что внезапно почувствовал себя плохо

Авария произошла в станице Голубицкая. По факту случившегося возбудили два уголовных дела.