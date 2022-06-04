Число погибших в ДТП с автобусом на Кубани выросло до четырех

Жертвами ДТП с участием маршрутного автобуса на Кубани стали четыре человека, заявили в региональном ГСУ СК РФ. Ранее было известно о трех погибших. По факту смертельной аварии возбудили два уголовных дела.

Дела возбудили по статьям об оказании услуги ненадлежащего качества и нарушении правил дорожного движения, уточнили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, ДТП произошло утром 4 июня на шестом километре трассы Темрюк — Фонталовская. Автобус следовал из станицы Вышестеблиевская в Темрюк. По предварительным данным водитель не справился с управлением и съехал в кювет, где автобус столкнулся с деревом.

В момент ДТП в салоне было не менее 17 пассажиров, уточнили в СК. В результате ДТП погибли четверо из них. Также есть пострадавшие, их доставят в больницу.

На месте происшествия продолжает работать следователь, устанавливаются все обстоятельств аварии.