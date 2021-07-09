После ДТП с автобусом в Сочи госпитализировали 12 человек

После ДТП в Сочи в селе Барановка с пассажирским автобусом госпитализированы 12 человек. По предварительным данным, у маршрутки отказали тормоза.

«Автобус маршрута № 104, в котором находилось 30 человек, задел грузовик и еще один автомобиль», — сообщили в УВД по городу Сочи «Интерфаксу».

Автобус, по предварительным данным ведомства, скатился в кювет после отказа тормозов.

Как рассказал еще один источник издания, после отказа тормозов маршрутный автобус столкнулся с легковым автомобилем, затем врезался в стойку газовой трубы.

В УФД по городу Сочи добавили, что среди пострадавших нет тяжелых случаев.

В Башкирии в начале июля столкнулись два легковых автомобиля по вине грузовика, в результате погибли шесть человек. По предварительным данным, на 1284-м километре автодороги М-7 «Волга» у грузовика Sсania, двигавшегося в направлении Уфы, отлетело переднее левое колесо на встречную «Ладу Ларгус». Легковой автомобиль опрокинулся и столкнулся со встречной «Нивой». Затем произошло возгорание «Ларгуса».