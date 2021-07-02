Шесть человек погибли в серьезном ДТП в Башкирии

Серьезное ДТП произошло в Кушнаренковском районе Башкирии. Столкнулись два легковых автомобиля — в результате погибли шесть человек.

Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ГИБДД. Там уточнили, что сообщение об аварии поступило около 15:00 по московскому времени на 1284-м километре автодороги М-7 «Волга».

«По предварительным данным, на 1284-м километре автодороги М-7 „Волга“ у грузовика Sсania, двигавшегося в направлении Уфы, отлетело переднее левое колесо на встречную „Ладу Ларгус“. Легковой автомобиль опрокинулся и столкнулся со встречной „Нивой“. Затем произошло возгорание „Ларгуса“», — отметили в ведомстве.

Там подчеркнули, что шесть человек скончались до приезда скорой помощи. Речь идет о пятерых пассажирах и водителе «Лады Ларгус». Еще четыре человека пострадали — их госпитализировали с различными травмами. Движение по участку трассы временно ограничили.

На место аварии выехал врио начальника управления ГИБДД МВД по Республике Башкортостан Владимир Севастьянов. Правоохранители выясняют все подробности случившегося.

Серьезное ДТП произошло 1 июня под Новосибирском из-за семейства уток, которое решило перейти дорогу. Водитель легковой машины Skoda притормозил, чтобы пропустить птиц. В него врезался автобус, который ехал сзади по той же полосе. В результате пострадали пять пассажиров автобуса, но госпитализация им не понадобилась. Момент ДТП попал на видео.