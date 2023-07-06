Происшествия 06 июля 2023, 01:00 Посетители кафе массово отравились шаурмой в Магнитогорске Роспотребнадзор: кишечную инфекцию выявили у 16 посетителей кафе в Магнитогорске РИА «Новости»

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Кишечную инфекцию выявили в Магнитогорске у посетителей, которые ели шаурму с курицей в одном из кафе. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении Роспотребнадзора.

У 16 человек зарегистрировали случаи заболевания кишечной инфекцией после посещения кафе «Хорошее место». В рамках эпидрасследования специалисты установили, что все заболевшие употребляли в пищу шаурму с курицей.

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Специалисты проводят комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Также от работы отстранили персонал кафе до результатов медосмотра. Кафе закрыли на заключительную дезинфекцию.

Ранее сообщалось о 10 случаях острой кишечной инфекции, которые обнаружили среди детей в оздоровительном лагере «Юность» в Воронежской области. Одного ребенка госпитализировали, остальные проходят амбулаторное лечение. Работу лагеря решено приостановить до установления обстоятельств произошедшего.