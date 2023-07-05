Происшествия 05 июля 2023, 23:01 Кишечную инфекцию нашли в детском лагере под Воронежем Роспотребнадзор: 10 случаев кишечной инфекции выявили в детском лагере под Воронежем РИА «Новости»

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Санитарные врачи зарегистрировали 10 случаев острой кишечной инфекции в детском лагере «Юность» в Новоусманском районе под Воронежем. Одного ребенка госпитализировали, сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

«При возникновении симптомов заболевания всех заболевших обследовали на вирусологические и бактериологические показатели, один ребенок госпитализирован в стационар. Остальные находятся на амбулаторном лечении», — указано в сообщении.

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Специалисты Роспотребнадзора сейчас проводят комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Работа лагеря приостановлена.

По данным СК по Воронежской области, по факту сообщений о заболевании детей острой кишечной инфекцией назначена доследственная проверка. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее специалисты Роспотребнадзора обнаружили вспышку менингококковой инфекции среди сотрудников распределительного центра Ozon в Екатеринбурге.