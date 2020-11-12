12 ноября 2020, 17:23
Посетителей ТЦ эвакуировали после взрыва на крыше во Владивостоке
Тысячи посетителей торгового центра «Калина Молл» во Владивостоке эвакуировали после взрыва на крыше здания, сообщил канал РЕН ТВ.
По информации СМИ, на крыше взорвался неизвестный предмет. После хлопка произошло возгорание. Пожарные ликвидировали огонь на кровле, информирует ИА Nation News.
В настоящий момент специалисты устанавливают причины и детали произошедшего.
Ранее во Всеволожске, который находится в Ленинградской области, при взрыве в двухэтажном доме пострадал один человек.