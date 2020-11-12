Посетителей ТЦ эвакуировали после взрыва на крыше во Владивостоке

По информации СМИ, на крыше взорвался неизвестный предмет. После хлопка произошло возгорание. Пожарные ликвидировали огонь на кровле, информирует ИА Nation News.

В настоящий момент специалисты устанавливают причины и детали произошедшего.

Ранее во Всеволожске, который находится в Ленинградской области, при взрыве в двухэтажном доме пострадал один человек.