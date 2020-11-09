Взрыв случился в двухэтажном доме в Ленобласти

ИА Nation News рассказало, что взрыв произошел в одном из частных домов на Христиновском проспекте. По словам очевидцев, постройка будто бы подпрыгнула от взрыва. На место происшествия выехали восемь пожарников. Пламя охватило площадь в 15 «квадратов». Пожарные справились с огнем менее чем за час. Хозяина дома госпитализировали с ожогами. Обстоятельства случившегося устанавливаются.