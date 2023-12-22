22 декабря 2023, 14:20
Посетитель продуктового магазина избил охранника в центре Москвы
Дело возбудили против мужчины, ударившего охранника магазина в центре Москвы
В продуктовом магазине на 2-й Брестской улице в Москве мужчина ударил охранника. Против него возбудили уголовное дело. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.
В ведомстве уточнили, что сначала уголовное дело возбуждать отказались, не усмотрев состава преступления. Однако затем Пресненская межрайонная прокуратура выявила, что сотрудник торговой точки получил серьезную травму.
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Против 28-летнего жителя Москвы возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.
Ранее в Петербурге дело о возбуждении ненависти по национальному признаку завели после избиения участника СВО. Поводом для конфликта стало замечание из-за припаркованого прямо на тротуаре Lexus.
Драки
Прокуратура РФ
Москва 2023
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