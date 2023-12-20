Происшествия 20 декабря 2023, 21:12 Дело о возбуждении ненависти завели после избиения участника СВО в Петербурге Автомобиль СК РФ / РИА «Новости»

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Уголовное дело о возбуждении ненависти по национальному признаку завели двух мужчин, избивших 40-летнего участника спецоперации в Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба главка СК РФ по городу.

По данным следственных органов, 18 декабря в Василеостровском районе подозреваемые избили мужчину, называя его словами, унижающими достоинство человека по признакам национальности.

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Поводом для конфликта стало замечание участника СВО двум мужчинам, припарковавшим Lexus прямо на тротуаре. Словесная перепалка переросла в драку. Когда нападавшие уехали, пострадавший вызвал правоохранителей. Полицейские вскоре задержали подозреваемых и возбудили дело о хулиганстве.

Позднее появилось видео этого конфликта. Пострадавшим оказался потерявший руку Виталий Павловский. На кадрах с места можно было заметить, с какой жестокостью мужчины бьют участника СВО, повалив на землю и пиная ногам. При этом они выкрикивали русофобские ругательства в адрес Павловского.