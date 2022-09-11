Посетитель концерта «Ленинграда» в Лужниках погиб после падения с трибуны | 360°

Происшествия 11 сентября 2022, 16:04 Поделиться Telegram

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Viber Посетитель концерта «Ленинграда» в Лужниках погиб после падения с трибуны Telegram-канал «112»: на концерте «Ленинграда» в Москве погиб человек РИА «Новости»

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Во время концерта группы «Ленинград» в «Лужниках» с трибуны упали два человека, сообщил Telegram-канал «112». По информации издания, в результате падения скончалась 42-летняя зрительница.

Один из зрителей упал с 10-метровой высоты. Мужчина был пьян, но серьезных повреждений не получил. Пострадавшему оказали помощь его друзья.

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На трибуне «Д» стало плохо 42-летней женщине, и она сорвалась вниз. Пострадавшую экстренно госпитализировали, но в больнице она скончалась. Причиной смерти назвали остановку сердца.

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Инцидентом заинтересовались в полиции. Правоохранители намерены проверить, соблюдали ли организаторы концерта правила безопасности и досмотра на массовых мероприятиях.

На людей рухнула концертная сцена в Измире. Все случилось перед выступлением певца Таркана. На место срочно прибыли сотрудники экстренных служб. Они извлекли из-под завалов рабочих площадки и людей, случайно попавших в зону ЧП. Расследованием дела занялись местные правоохранительные органы.

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