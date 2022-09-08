Сцена рухнула на людей в Турции перед концертом Таркана | 360°

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Сцена рухнула на людей в Турции перед концертом Таркана

Концертная сцена рухнула на людей перед выступлением певца Таркана в Измире

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Концертная платформа рухнула на людей в Измире перед выступлением певца Таркана. Видео с места происшествия появилось в Сети.

Однако организаторы решили не отменять мероприятие. Концерт планировался на пятницу, 9 сентября. Его хотели приурочить к годовщине присоединения к Турции города Измир. Об этом написало издание Readovka.

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После крушения сцены под завалами оказались рабочие площадки. Пострадали и находившееся рядом люди. Из-под завалов их спасали сотрудники экстренных служб.

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Точные причины произошедшего пока неизвестны. Ситуация уже находится на контроле правоохранительных органов. Организаторы концерта пообещали оперативно устранить последствия ЧП.

Глава Измира уже принес свои извинения в связи со случившимся. Он пообещал позднее сообщить о статусе мероприятия. Однако по предварительной информации, перенос концерта маловероятен.

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