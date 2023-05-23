23 мая 2023, 10:38
Село под Курском подверглось обстрелу ВСУ
Глава Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли село Гордеевка
Село Гордеевка Кореневского района Курской области утром 23 мая попало под обстрел. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
«Утром со стороны Украины обстреляно село Гордеевка в Кореневском районе», — написал он.
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В результате случившегося никто не пострадал, но электрические сети повреждены. Теперь жители сел Троицкого, Гордеевка и Викторовка — около 400 человек — остались без света. Ремонтные бригады, как только это станет возможным, приступят к восстановлению.
Старовойт уточнил, что из-за взрыва пострадали трактор и грузовая машина. С помощью них специалисты укрепляли государственную границу.
Накануне стало известно об атаке ВСУ на поселок Краснооктябрьский в Курской области, а на прошлой неделе под ударом оказался поселок Глушково. Утром 23 мая украинские силы также обстреляли село Курковичи под Брянском.
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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