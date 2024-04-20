Важное 20 апреля 2024, 11:10 Поселок под Курском обстреляли кассетными боеприпасами Губернатор Старовойт: ВСУ обстреляли Теткино кассетными боеприпасами РИА «Новости»

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Украинские боевики обстреляли поселок Теткино в Курской области кассетными боеприпасами. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Зафиксировано пять прилетов», — написал Старовойт.

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Губернатор уточнил, что никто из жителей не пострадал. Власти проведут подомовой обход, когда позволит обстановка.

Ранее несколько БПЛА ликвидировали в Курской области. В регионе включили сирены воздушной тревоги, но жителей успокоили, что работают системы противовоздушной обороны.

Всего за ночь над территорией России перехватили и уничтожили 50 украинских беспилотников. Дроны также ликвидировали над Белгородской, Брянской, Тульской областями, Московской, Смоленской, Рязанской и Калужской областями.