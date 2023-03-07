Происшествия 07 марта 2023, 07:30 Порыв теплотрассы оставил без горячей воды и отопления 30 тысяч жителей Владивостока Прокуратура: 30 тысяч жителей Владивостока остались без отопления из-за порыва теплотрассы

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Около 30 тысяч жителей Владивостока остались без отопления и горячей воды в результате порыва на участке теплотрассы. Об этом написала пресс-служба прокуратуры Приморского края. Ранее сообщалось о том, что последствия аварии ощутили примерно шесть тысяч человек.

По последним данным, коммунальная авария произошла в 10:40 по местному времени (03:40 по московскому) в районе дома № 3 по улице Ивановской. Она привела к выходу воды на грунт и участки дорожной сети. В соцсетях появилось видео с последствиями случившегося.

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Сетевая организация приступила к проведению ремонтно-восстановительных работ. В управлении содержания жилищного фонда администрации Владивостока «360» подтвердили порыв тепловых сетей и то, что последствия устраняются, однако сроков пока не назвали.

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