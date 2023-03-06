Происшествия 06 марта 2023, 04:15 Авария оставила без воды и тепла около 6 тысяч жителей Владивостока Порыв теплотрассы оставил без воды и отопления более 6 тысяч домов во Владивостоке РИА «Новости»

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Авария на теплотрассе оставила без горячей воды и тепла около шести тысяч жителей Владивостока. От коммунальных услуг отключили жителей 23 домов, сообщила региональная прокуратура.

Происшествие случилось в 09:00 (02:00 по московскому времени) 6 марта. Порыв теплотрассы произошел у дома № 104 по Океанскому проспекту.

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«Без коммунальных услуг остались более шести тысяч жителей 23 домов по Океанскому проспекту и проспекту Острякова, улицах Некрасовской и Отлогой», — говорится в сообщении ведомства.

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По факту происшествия прокуратура организовала проверку. В ходе нее будет дана оценка исполнения требований законодательства при содержании и обслуживании сетей, а также соблюдения прав граждан.

На данный момент во Владивостоке +1 градус.

Ранее в Саратове авария на теплосети оставила без горячей воды и тепла свыше 50 тысяч человек в многоквартирных домах. Устраняли порыв в течение суток.