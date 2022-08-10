Порноактриса Анастасия Гришман, которую нашли мертвой с ножевыми ранениями, якобы сама просила близких убить ее, заявила подруга главного подозреваемого — 24-летнего парня покойной. Обращение появилось в соцсетях.

Подруга бойфренда Гришман рассказала, что именно он зарезал девушку, но по «решению их обоих».

«Здравствуйте, все интересующиеся. Я его подруга и скажу все, что случилось. Да, он ее убил, и он это признавал. <…> Узнала это от него и видела, как его задержали. Но поймите, тут все сложнее: это была не ссора, не шиза, это случилось потому, что Настя так хотела, а он согласился», — написала знакомая парня.

Она сообщила, что у 26-летней Анастасии была «трудная, ужасная жизнь», и попросила не осуждать предполагаемого убийцу.

«Многие близкие люди уходили, когда узнавали, что она просит их сделать», — добавила девушка.

Она назвала преступление «отвратительным» и, нецензурно выразившись, отметила, что в шоке от произошедшего, но признала, что подозреваемый — «хороший человек».

Порноактрису и TikTok-блогера Анастасию Гришман нашли мертвой в Петербурге. По данным СМИ, с заявлением о ее пропаже обратилась ее подруга. Тело с 11 ножевыми обнаружили в тот же день в ванной, отметил источник «360» в правоохранительных органах. Сообщается, что главный подозреваемый тоже порноактер.