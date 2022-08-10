Порноактриса и TikTok-блогер Анастасия Гришман (Хмаловская) найдена мертвой в Петербурге. Об этом сообщили Telegram-каналы «112» и «Mash на Мойке».

По сведениям Telegrаm-канала «112», подруга обратилась в полицию с заявлением о пропаже 26-летней Хмаловской. Правоохранительные органы в тот же день нашли тело порноактрисы в квартире дома на Южном шоссе. Тело лежало в ванной.

«Mash на Мойке» уточнил, что на трупе обнаружили шесть ножевых ранений. Главным подозреваемым стал 24-летний парень девушки, который также является порноактером.

По не подтвержденным пока данным, молодой человек зарезал жертву в спальне, а потом перетащил в ванную комнату.

«Смерть питерской порноактрисы Насти Гришман наступила больше недели назад — предварительно заключили эксперты. Все это время еe соцсети были активны — кто-то проводил розыгрыши и собирал деньги», — написало петербургское издание.

Полицейские объявили парня порноактрисы в розыск. Ранее он уже был судим по статьям о краже и уклонении от прохождения военной службы.

Все причины и обстоятельства случившегося уточняются.