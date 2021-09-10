«Порядочная семья»: сосед рассказал о погибших после ужина с арбузом москвичах

Несколько членов одной семьи скончались в Москве после того, как поели арбуза из сети «Магнит». Связана из смерть с возможным отравлением ягодой или нет, пока неясно. Соседи рассказали «360», какими людьми были их знакомые.

Один из соседей семьи поделился, что люди это были достойные и порядочные. Никогда не употребляли слишком много алкоголя, все исправно работали и хорошо общались с другими жильцами. Мужчина подчеркнул, что произошла трагедия, хотя подробностей в их подъезде никто до сих пор не знает. Известно только то, что внезапно скончались бабушка и ее внучка-подросток.

По предварительным данным, троих членов одной семьи доставили в больницу с отравлением. Бабушка и ее 15-летняя внучка скончались в госпитале, маме девочки сумели помочь врачи.

СМИ через некоторое время сообщили, что после ужина все родственники, кроме отца, ели арбуз, купленный в местном «Магните» на Совхозной улице. Прокуратура сразу же начала проверку этой информации.

В сети магазинов «Магнит» после этой истории инициировали проверку партии арбузов. Представители компании сообщили, что лабораторная экспертиза не обнаружила в них отклонений от норм безопасности. В пресс-службе сети уточнили, что вся партия прошла строгий контроль. Тем не менее, арбузы изъяли до выяснения подробностей гибели людей. Торговая сеть сотрудничает со следствием и предоставляет всю информацию, которую у нее запрашивают.

В доме, в котором случилась трагедия, проводятся все возможные проверки. Там уже сделали заборы воды из подвала, чтобы проверить ее на наличие вредных веществ. Теперь к зданию приехали сотрудники «Мосгаза». Они проверяют, не произошла ли в доме утечка.