Происшествия 30 ноября 2022, 16:32 Порядка 11 человек пострадали при столкновении двух трамваев в Новосибирске Минздрав Новосибирска: 11 человек пострадали при ДТП с участием двух трамваев

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Два трамвая столкнулись в Кировском районе Новосибирска. Пострадали 11 человек. Об этом в среду, 30 ноября, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

"ВКонтакте"

«По информации службы скорой помощи, в результате ДТП с трамваями 11 пострадавших», — отметили в министерстве здравоохранения.

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По предварительным данным, тяжелые травмы никто не получил. В пресс-службе Минздрава подчеркнули, что всех пострадавших доставили в больницу для дальнейшего обследования.

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В социальной сети «ВКонтакте» в паблике «ЧП Новосибирск» сообщили, что ДТП произошло в 19:16 по местному времени на пересечении улиц Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев. Очевидцы рассказали, что один из трамваев остановился на светофоре, после чего второй врезался в стоящий вагон.

Еще одна авария произошла 30 ноября в Санкт-Петербурге. Водитель иномарки Skoda сбил 26-летнюю девушку на пешеходном переходе на севере города. ДТП случилось напротив торгового центра «Европолис». Пострадавшая не смогла самостоятельно встать после аварии.