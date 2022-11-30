Происшествия 30 ноября 2022, 15:09 Молодую девушку сбили на пешеходном переходе на севере Петербурга

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Водитель иномарки сбил 26-летнюю девушку на пешеходном переходе в северной части Санкт-Петербурга. Об этом сообщил сайт «Мегаполис».

Авария с участием пешехода произошла напротив торгового центра «Европолис». По данным «Невских новостей», пострадавшая девушка получила травмы разной степени тяжести и не смогла самостоятельно встать. Отмечается, что водитель был за рулем автомобиля Skoda.

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На место аварии вызвали наряды ДПС и бригада медиков.

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