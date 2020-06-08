Сергей Гармаш «проезжал мимо» аварии с Ефремовым и решил его поддержать

Актер Сергей Гармаш оказался на месте ДТП с актером Михаилом Ефремовым случайно. Он рассказал журналистам, что «проезжал мимо» аварии и «решил справиться о здоровье своего коллеги».

Аварию с пострадавшим устроил на Смоленской площади в центре Москвы заслуженный артист России Михаил Ефремов. «360» ранее опубликовал видео с места событий.

Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария наоднозначно отреагировала как на саму аварию, так и на появление Сергея Гармаша на месте ДТП.

На опубликованных кадрах видно, как посреди дороги стоит разбитый фургон. По словам очевидцев, актер развернулся через сплошную и врезался в кабину грузовичка.

В результате в искореженной машине застрял водитель, которого в итоге госпитализировали в институт имени Склифосовского. Сейчас на месте аварии собрались множество зевак.

Самого актера не в очень вменяемом состоянии увезла полиция. Не исключено, что ему предстоит пройти медицинское освидетельствование.

Также ЦОДД опубликовал момент аварии с камер внешнего видеонаблюдения. На кадрах Ефремов пересекает несколько полос, а потом выезжает на встречную полосу.