Эксклюзив 25 марта 2024, 14:02 «Попрощались с родными». Стали известны детали гибели пары при теракте в Crocus City Hall Супружеская пара ученых-физиков погибла при теракте в Crocus City Hall РИА «Новости»

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В результате террористического акта в концертном зале Crocus City Hall в Красногорске погибла супружеская пара ученых-физиков родом из Хакасии. Об этом «360» сообщил сопредседатель работающей в Москве региональной общественной организации «Землячество Хакасии», врач-невролог Ергаш Топоев.

«Я был в тот день на смене, но в Crocus City Hall не работали. Когда вернулся домой, посмотрел списки погибших и наткнулся на знакомые фамилии. Начал просматривать, у нас диаспора большая. Запустил запрос главам администрации, начали искать. Выяснили, что это выходцы из Хакасии, Ольга В. и Андрей Ф», — рассказал он.

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Топоев отметил, что погибшие являлись учеными-физиками, долгое время работали в закрытых НИИ и оборонных предприятиях. В силу профессии они были непубличными людьми.

«Пикник» — любимая группа их молодости, поэтому пара обменяла купленные билеты в Хакасию на другие даты и отправились на концерт. Судя по всему, задохнулись, где-то прятались. Перед смертью Ольга успела позвонить сыну в Бельгию и попрощаться, а Андрей связался с братом в Абакане», — добавил врач-невролог.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что трагедия в Crocus City Hall навсегда останется в памяти жителей России.