Происшествия 25 марта 2024, 12:48 Трагедия в Crocus City Hall навсегда останется в памяти россиян — Кремль Песков: трагедия в Crocus City Hall навсегда останется в памяти россиян РИА «Новости»

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Теракт в концертном зале Crocus City Hall навсегда останется в памяти жителей России, как трагедия в Хатыни и обстрел Белграда силами НАТО. Об этом РИА «Новости» сказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

Бомбежка Белграда силами НАТО произошла 25 лет назад, а события в Хатыни — 22 марта 1943 года.

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«Эти события как минимум похожи эмоционально и потому останутся надолго в памяти россиян», — сказал он.

Вечером в пятницу, 22 марта, группа вооруженных людей ворвалась в здание Crocus City Hall перед концертом группы «Пикник» и открыла огонь из огнестрельного оружия. После этого начался пожар, частично обрушилась крыша. В результате ЧП погибли 137 человек, еще 182 получили ранения.

Сдать кровь для пострадавших посетителей в донорские центры пришли свыше пяти тысяч неравнодушных россиян. В распоряжении «360» появились кадры массовых очередей из желающих стать донорами.