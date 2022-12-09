Эксклюзив 09 декабря 2022, 15:52 Попавший в ДТП с большегрузом рейсовый автобус в Орехово-Зуеве показали на видео Появилось видео с рейсовым автобусом, попавшим в ДТП с грузовиком под Орехово-Зуевом

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Рейсовый автобус попал в ДТП с грузовиком на 87-м километре трассы М7 «Волга» под Орехово-Зуевом. В распоряжении «360» появились кадры с места происшествия.

Передняя часть автобуса, судя по видео, сильно пострадала. Вероятно, именно он въехал в грузовик.

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Пресс-служба регионального МВД сообщила «360», что в результате ДТП пострадали три человека — водитель автобуса и два пассажира. Получивших ранение доставили в медицинское учреждение.

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Источник ТАСС утверждал, что после ДТП травмы зафиксировали как минимум у 10 человек.

Прокуратура Московской области взяла расследование причин аварии под свой контроль. Надзорное ведомство проверит соблюдение перевозчиком законодательства в сфере безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.