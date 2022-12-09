Путешествия 09 декабря 2022, 14:17 Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Орехово-Зуеве МВД Подмосковья: несколько человек пострадали в ДТП под Орехово-Зуевом Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Рейсовый автобус столкнулся с грузовиком под Орехово-Зуевом, три человека пострадали. Об этом «360» сообщили в пресс-службе МВД по Московской области.

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Авария произошла днем 9 декабря на 87-м километре трассы М7 «Волга», в районе деревни Малая Дубна.

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«Случилось попутное столкновение, водитель автобуса и два пассажира получили травмы, их доставили в медицинское учреждение», — уточнили в МВД.

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На место столкновения выехали правоохранительные органы, они установят причины произошедшего.

Источник ТАСС сообщил, что количество пострадавших в ДТП увеличилось до 10 человек.

Прокуратура Московской области взяла расследование аварии под свой контроль. Ведомство даст оценку действиям перевозчика в области соблюдения федерального законодательства о пассажирских перевозках и безопасности дорожного движения.