Эксклюзив 26 ноября 2023, 12:28 Попали в «турбулентность ясного неба». «Аэрофлот» — о рейсе с Камчатки в Москву «Аэрофлот»: из-за турбулентности на борту самолета пострадала одна пассажирка РИА «Новости»

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Самолет, выполнявший рейс Петропавловск-Камчатский — Москва, попал в зону сильной непрогнозируемой турбулентности, или «турбулентности ясного неба», 24 ноября, сообщили «360» в пресс-службе «Аэрофлота». В результате, по данным компании, пострадала одна пассажирка.

«Во время нахождения в зоне турбулентности пострадала одна пассажирка, которая не находилась в своем кресле. Бортпроводники совместно с врачом, который был среди пассажиров, оказали ей первую помощь», — уточнили в пресс-службе.

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Когда самолет приземлился в Москве, женщина отказалась от помощи прибывшей бригады медработников.

В «Аэрофлоте» отметили, что «турбулентность ясного неба» невозможно спрогнозировать из-за особенностей этого природного явления.

«В целях безопасности авиакомпания всегда рекомендует пассажирам на протяжении всего полёта находиться с застегнутыми ремнями», — добавили представители перевозчика.

В компании подчеркнули, что экипаж в сложившейся ситуации действовал слаженно и профессионально. Угрозы безопасности полета не было. Командир быстро вывел воздушное судно из зоны турбулентности.

«Сразу же было включено табло „Пристегните ремни/Seat belts“. Экипаж дал информацию по салону о необходимости занять свои места и пристегнуть ремни», — заключили в пресс-службе.