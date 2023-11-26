Эксклюзив 26 ноября 2023, 11:29 «Ужасно и очень страшно». Очевидцы — о ЧП на рейсе самолета с Камчатки в Москву Пассажиры рассказали детали ЧП во время турбулентности на самолете в Москву

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Пассажиры авиарейса из Петропавловска-Камчатского в Москву ощутили признаки попадания борта в зону турбулентности внезапно. Об этом «360» рассказали очевидцы ЧП.

Пассажир Юлия отметила, что летела рейсом вместе с лежачей бабушкой.

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«Это ужасно и очень страшно. Все началось внезапно. Тряски практически не было, но потом резко — воздушная яма и снижение самолета. И так произошло дважды. Стюардессы кричали, чтобы все легли на пол. При всем желании там нереально было сесть и пристегнуться!» — заявила она.

Юлия призналась, что никому не пожелает пережить подобное.

«Раньше думала, что люди в таких случаях вспоминают свою жизнь и близких. Однако по факту чувствовала только обреченность, когда самолет тупо падал после воздушной ямы. Благодарю экипаж, они сделали все, что смогли», — добавила девушка.

Тряска спровоцировала драку

Еще одна пассажирка Оксана добавила, что попала в такую ситуацию в первый раз в жизни.

«Мы были на рейсе вместе с сыном. Это ужасно страшно, в первый раз в жизни ощутила такой страх. Было ощущение, что самолет падает, не знаю, как завтра домой лететь. Ребенок до сих пор в шоке», — рассказала она.

По ее словам, в другой части самолета между пассажирами даже произошла потасовка.

«Когда начало сильно трясти, одна кричала, другой это не понравилось, она ее ударила. Потом подошли бортпроводники, успокоили их. Может, кто-то и упал, потому что люди ходили по салону», — добавила пассажирка.

О попавшем в зону турбулентности самолете стало известно ранее в воскресенье. На борту оказался министр здравоохранения Камчатского края Александр Гашков, который успокаивал пассажиров и оказывал им первую медицинскую помощь.