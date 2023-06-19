Происшествия 19 июня 2023, 13:44 Помощник вице-премьера Запорожской области находился в машине, взорвавшейся под Симферополем Рогов: помощник вице-премьера Запорожья получил ожоги при взрыве машины под Симферополем Пресс-служба МВД по Республике Крым

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Помощник вице-премьера по экономическому развитию Запорожской области и кандидат в депутаты от «Единой России» Владимир Епифанов находился во внедорожнике Toyota Land Cruiser, который взорвался под Симферополем. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, Епифанов ехал за рулем автомобиля. Вместе с ним в машине находились секретарь и охранник. Рогов сообщил, что во время поездки взорвался газовый баллон, установленный в иномарке. Это случилось на Евпаторийском шоссе 19 июня около 04:00.

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Председатель движения «Мы вместе с Россией» написал, что после взрыва помощник вице-премьера Запорожья потерял управление. Из-за этого Land Cruiser врезался в ограждение.

«Все трое получили сильные ожоги головы, туловища и рук (от 30 до 50%)», — уточнил Рогов.

Он добавил, что пострадавшие находятся в больнице под наблюдением врачей. Ехавшим во внедорожнике оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Председатель «Мы вместе с Россией» добавил, что официально причину взрыва пока не установили. Однако помощник Епифанова сообщил, что за день до происшествия газовый баллон проверяли на станции техобслуживания в Симферополе, подытожил Рогов.