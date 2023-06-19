Происшествия 19 июня 2023, 10:51 Автомобиль сгорел на Евпаторийском шоссе под Симферополем Советник главы Крыма Крючков сообщил о взрыве газового баллона в авто под Симферополем

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Легковой автомобиль сгорел на трассе в районе Симферополя. В нем взорвался газовый баллон. Три человека получили ожоги, сообщил в своем Telegram-канале советник главы Крыма Олег Крючков.

«В четыре часа утра, в Мирном, поворот с Евпаторийского шоссе, взорвался газовый баллон в легковом автомобиле», — написал он.

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Три человека, по словам Олега Крючкова, пострадали. Их доставили в горбольницу № 6 Симферополя с ожогам разной степени тяжести.

Пресс-служба МВД Пресс-служба МВД Пресс-служба МВД Пресс-служба МВД

Взрыв газового баллона произошел после того, как автомобиль Toyota Land Cruiser врезался в дорожное ограждение на Евпаторийском шоссе, сообщило МВД по Республике Крым. Правоохранители показали фото с места аварии — легковушка пробила отбойник, врезалась в забор, наклонилась на бок и сгорела.

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