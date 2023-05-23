Эксклюзив 23 мая 2023, 16:04 Помощник Ромы Зверя объяснил причину конфликта в самарском пабе Помощник Ромы Зверя объяснил конфликт в пабе неуважением к музыканту

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Конфликтная ситуация в самарском пабе с участием фронтмена группы «Звери» Романом Билыком произошла из-за неуважительного отношения со стороны посетителей заведения. Об этом «360» сообщили представитель музыканта.

«Роман вместе с частью своей команды отдыхал в одном из баров Самары после заплыва на лодках по Волге. Компания гостей заведения настойчиво обращались к Роману за совместными фотографиями и требовали прочего внимания к себе. В этом отказали в вежливой форме несколько раз», — подчеркнул он.

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Представитель группы добавил, что в ответ на отказ компания продолжала настойчиво требовать внимания и неуважительно обращаться к Роману, что вызвало его реакцию, попавшую на видео.

«Через некоторое время после событий на видео ребята из нашей команды уже сели в такси и покинули заведение, чтобы максимально избежать продолжения конфликта в любой форме», — добавил он.

Также в команде Билыка напомнили, что у любого артиста есть частная жизнь и моменты, когда он не готов фотографироваться, а хочет провести время со своими друзьями.

ЧП в самарском пабе произошло в понедельник. В Сети распространилось видео, на котором Рома Зверь вступил в конфликт с некоторыми посетителями заведения.