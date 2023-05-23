Эксклюзив 23 мая 2023, 15:48 Лидер группы «Звери» устроил дебош в самарском пабе Концерт группы «Звери» в Самаре пройдет по плану, несмотря на дебош Билыка в пабе

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Концерт группы «Звери» пройдет в Самаре 23 мая по плану, несмотря на появившиеся в Сети видеоролики, на которых нетрезвый фронтмен коллектива Роман Билык устроил дебош в одном из местных пабов. Об этом «360» сообщили в пресс-службе Дворца спорта, где запланировано выступление.

«Относительно происшествия в пабе у нас нет информации. Сам концерт запланировано пройдет во вторник, начало в 19:00», — рассказали в пресс-службе.

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Telegram-канал Shot сообщал, что ранее Рома Зверь поругался с посетителями одного из самарских пабов. По словам очевидцев, музыкант пришел в заведение уже в состоянии алкогольного опьянения.

«Звал кого-то разобраться на улице раз на раз, кидался мебелью и ругался», — указали в сообщении.

В бар приехала группа быстрого реагирования, которая сумела погасить конфликт.

В 2018 году Билык принял участие в съемках фильма «Лето», посвященного Виктору Цою. Отец легендарного советского исполнителя остался недоволен сюжетной линией картины, писал RT.