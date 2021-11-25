Помощь врачей потребовалась 40 горнякам после задымления в шахте в Кузбассе

После задымления в шахте «Листвяжная» в Кемеровской области помощь медиков потребовалась сорока горнякам. Все они были доставлены в больницу.

Ранее было известно о 29 пострадавших. Новые данные сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя регионального Центра медицины катастроф.

«Два человека находятся в тяжелом состоянии. В общей сложности в больницу доставлены 40 пострадавших», — сказал он.

В настоящее время пострадавшие шахтеры проходят медосмотр.

ЧП в шахте произошло 25 ноября около 08:30 (04:30 по московскому времени) в поселке городского типа Грамотеинский города Белово. На месте работают горноспасатели. Всего в шахте находились 287 человек.

По факту случившегося начата прокурорская проверка. Представители Кемеровской межрайонный прокуратуры по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. Ведомства выехали на место происшествия.