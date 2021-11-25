До 29 выросло количество пострадавших при задымлении на угольной шахте «Листвяжная» в Белове Кемеровской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Уточняется, что двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, их госпитализировали.

Сигнал о задымлении поступил в экстренные службы в 05:07. На месте работает военизированный горноспасательный отряд.

Пресс-служба ГУ МЧС по Кемеровской области подтвердила «360», что на шахте произошло задымление. На месте работают горноспасатели. Всего в шахте находились 287 человек, сейчас идет эвакуация 115 горняков. Об этом агентству заявили в пресс-службе холдинговой компании «СДС-Уголь», в которую входит шахта.

«Ростехнадзор» сообщил, что получил сигнал о взрыве на шахте «Лисвяжная». Официального подтверждения этой информации нет. Все причины и обстоятельства произошедшего сейчас уточняются.

Прокуратура Кемеровской области начала проверку исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности. Ее будет выполнять Кемеровская межрайонная прокуратура по надзору за исполнением законов в угледобывающей отрасли. Представители ведомства выехали на место. Если на шахте обнаружат нарушения, будут приняты меры реагирования.