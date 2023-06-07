Эксклюзив 07 июня 2023, 19:38 Ползавший по улице уж с пятном на голове перепугал прохожих в Ховрине Источник «360»: прохожих в Ховрине испугал ползавший по улице уж Википедия

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Ползающий по улице уж испугал прохожих на севере Москвы. О ЧП сообщил источник «360».

По его словам, пресмыкающееся заметили в районе дома 7/1 на улице Дыбенко. Один из очевидцев рассказал, что змея была черная, с белым пятном голове. При проверке выяснилось, что речь идет об уже.

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В конце мая в Подмосковье зафиксировали первый с начала года случай укуса змеи. Пострадала дачница из Сергиева Посада.

Женщину укусил уж, когда она работала на садовом участке. После укуса у нее отекла нога. Но она обратилась к врачам не сразу, что было совершенно неправильно.

Медики напомнили, что при укусе змеи необходимо срочно обратиться в больницу. Ни в коем случае не нужно пытаться отсасывать яд, накладывать жгут или прижигать чем-либо рану — этим можно навредить себе еще сильнее.