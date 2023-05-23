Подмосковье 23 мая 2023, 19:03 Первый в этом сезоне укус змеи зафиксировали в Подмосковье Пресс-служба ГБУЗ МО "Сергиево-Посадская районная больница"

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Дачницу из Сергиева Посада укусила змея — это первый случай, зафиксированный с начала года в Подмосковье. Пострадавшей оказали медицинскую помощь.

Женщина трудилась на садовом участке и не заметила змею в высокой траве. Когда бурная деятельность показалась рептилии угрожающей, она напала и укусила в ногу. Конечность отекла, но сразу обращаться в больницу пострадавшая не стала. Только спустя пять дней кто-то из знакомых надоумил ее показаться врачу и сделать укол специальной сыворотки.

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«Пациентку осмотрели хирург, терапевт, реаниматолог. Проведено ЭКГ, анализ крови. Опасности для жизни и здоровья выявлено не было», — сообщил исполняющий обязанности заведующего приемным отделением Илья Алмазов.

Дачнице повезло: скорее всего, ее укусил обычный уж.

Врачи напоминают, что при укусе змеи нужно срочно обратиться в больницу. До этого момента, вполевых условиях можно предпринять следующее: пить больше воды, промыть рану слабым раствором марганцовки или перекиси водорода. Ни в коем случае не нужно пытаться отсасывать яд, накладывать жгут или прижигать чем-либо рану — этим можно навредить себе еще сильнее.

При прогулках в лесу нужно простукивать землю тростью или палкой — змеи не любят вибраций, уж или гадюка обязательно уйдут от конфликта. На даче нужно регулярно косить траву — рептилии не любят звуки газонокосилок. Установите ветряки — их змеи не переносят категорически.

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