Полыхающую нефтебазу в Белгороде после ударов ВСУ сняли на видео

Полыхающие цистерны и густой черный дым, уходящий в район частных жилых домов, — все это результат пожара на нефтебазе в Белгороде. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, предприятие пострадало от авиаудара двух вертолетов ВСУ. «360» публикует эксклюзивные кадры с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что пламя распространилось на достаточно большой площади. От горящих цистерн поднимается черный дым. На место продолжают прибывать пожарные бригады.

Губернатор Гладков сообщил, что МЧС наращивает силы и средства для тушения пожара. В данный момент на месте работают 170 человек и 50 единиц техники. Перекачку воды в автоцистерны осуществляет пожарный поезд.

Источник фото: телеканал «360»

«МЧС старается локализовать пожар в максимально короткий период. Населению ничего не угрожает. В связи с крупным пожаром на нефтебазе занимаемся изменением логистических цепочек поставок топлива на АЗС», — добавил глава региона.

Источник фото: телеканал «360»

РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщило, что три из шести горящих резервуаров на белгородской нефтебазе потушили. Пожарные продолжают работать на месте, так как есть риск перехода огня на еще одно хранилище с дизельным топливом.