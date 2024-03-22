Эксклюзив 22 марта 2024, 15:05 Полыхающий грузовик в движении сняли на видео в Москве на шоссе Энтузиастов

Читать 360tv в

В распоряжении «360» оказалось видео, на котором по шоссе Энтузиастов в Москве проезжает полыхающий грузовик. Ролик сняли примерно в 400 метрах от МКАД.

Машина на ролике объята огнем полностью, от нее валит черный дым, тем не менее она остается на ходу.

На видео попал диалог двух людей из проезжающего мимо автомобиля. Девушка отметила: главное, чтобы водитель выжил. Ее спутник предположил, что он «уже выскочил».

В начале марта в Харьковской области в результате атаки ВСУ полностью сгорел грузовик с углем, который доставляли жителям. Машины атаковали FPV-дронами, а после по ним открыли прицельный огонь с применением реактивной системы залпового огня «Град». Водителя ранило, его отвезли в больницу.