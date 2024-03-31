Происшествия 31 марта 2024, 11:51 Полуголый мужчина разгромил мясной магазин в Екатеринбурге Е1: в Екатеринбурге пьяный мужчина разделся и разгромил магазин мяса РИА «Новости»

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Агрессивный мужчина в Екатеринбурге разделся и разгромил магазин с мясной продукцией. Об этом сообщило местное издание Е1.

По информации источника E1, ЧП произошло на улице Титова. Мужчина продемонстрировал непристойный жест, после чего сломал стеклянную дверь и вошел внутрь помещения.

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На место прибыли полицейские, которые задержали дебошира. В отношении него завели административное дело о мелком хулиганстве, после чего мужчину передали бригаде скорой помощи. При этом он не смог объяснить причину поступка из-за сильного алкогольного опьянения.

«Все продавцы сильно напугались. Скрутить дебошира удалось благодаря посетителю, который помог связать ему ноги и руки скотчем. Мужчина чуть не покалечил охранника палкой, с помощью которой проник в магазин», — рассказал о ситуации один из очевидцев.

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