Происшествия 16 января 2024, 23:06 Обливалась кефиром и откусывала торты. Пермячка разгромила магазин и угодила в полицию Женщина устроила погром в пермском магазине, надкусив торты и полив себя кефиром РИА «Новости»

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В Пермском крае буйная посетительница устроила погром в местном сетевом магазине, сообщил Telegram-канал Baza. Женщина умудрилась не только скинуть товары с полок, но и попробовать некоторые из них.

Деобширка дважды наведалась в супермаркет в Верещагине. Сначала украла мороженое и разбросала выставленную продукцию, а потом перешла к более экстравагантным действиям.

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«Женщина сметала с полок все на своем пути, обливалась кефиром и откусывала торты. <…> Через два часа вернулась и устроила погром», — указали в публикации.

По информации Baza, покупательница успела вылить на себя коктейли и полакомиться сладким, пока в торговую точку не вызвали полицейских.

В региональном ГУ МВД подтвердили Ura.ru, что неадекватную местную жительницу задержали оперативники. Женщину передали медицинским работникам. По факту случившегося начали проверку.

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