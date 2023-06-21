Эксклюзив 21 июня 2023, 21:48 «Полностью бок срублен». Очевидец ДТП с рейсовым автобусом и грузовиком в Дагестане рассказал об аварии Очевидец столкновения рейсового автобуса и грузовика в Дагестане рассказал подробности ДТП

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Очевидец аварии с участием рейсового автобуса и грузовика в Дагестане рассказал подробности происшествия. В интервью с «360» он сообщил, что в начале под КамАЗ влетела легковушка Toyota Camry. У большегруза на тот момент не было возможности остановиться.

«Camry выехала на обгон, она не успела перестроиться обратно в свой ряд, начала перестраиваться и залетела под КамАЗ, ее повело раму аж. КамАЗ уже не имел шансов даже остановиться. Его кинуло на встречную полосу, он лоб в лоб ударился с автобусом», — рассказал проезжавший мимо очевидец.

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После столкновения большегруз загорелся. На встречке и попал в автобус с пассажирами.

«Полностью один бок у автобуса срублен», — подтвердил масштабы аварии очевидец.

Телеканал «360»

По его словам, пассажиров в автобусе было достаточно.

«С Москвы ехал, скорее всего, полный. Лето же — они оттуда сюда полные практически ездят», — поделился мужчина.

Он добавил, что все, кто в тот момент находился на дороге, бросились оказывать помощь пострадавшим. На место аварии приехали не менее пяти экипажей скорой, а также сотрудники правоохранительных и экстренных служб.

Ранее сообщалось, что рейсовый автобус столкнулся с КамАЗом и легковушкой Toyota Camry на федеральной автодороге «Кавказ» в Кизлярском районе Дагестана. По предварительным данным, на месте погибли восемь человек.