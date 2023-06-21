Происшествия 21 июня 2023, 20:36 Жертвами аварии рейсового автобуса в Дагестане стали девять человек Столкновение рейсового автобуса и грузовика в Дагестане унесло жизни девяти человек Пресс-служба МЧС

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Рейсовый автобус столкнулся с КамАЗом и легковушкой Toyota Camry на федеральной автодороге «Кавказ» в Кизлярском районе Дагестана. Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на региональный главк МВД, по предварительным данным, на месте погибли восемь человек.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона уточнил, что число погибших выросло до девяти, 20 пострадавших доставили в больницу.

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В республиканском главке МЧС сообщили, что в автобусе находились 25 человек. На место прибыли спасатели для помощи пострадавшим.

По предварительным данным, автобус принадлежит частному перевозчику. Все обстоятельства аварии на месте выясняют сотрудники полиции.

Прокуратура Дагестана сообщила, что начала проверку по факту аварии на трассе «Кавказ». В ведомстве заявили, что намерены оценить соблюдение законов о правилах безопасности дорожного движения и организации пассажирских перевозок.