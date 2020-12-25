Полмиллиона рублей похитили у актрисы сериала «Воронины» Милояниной

В среду, 23 декабря, 39-летней артистке позвонил мужчина, который представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что счета Ольги находятся в опасности. Аферист убедил женщину, что ей нужно срочно перевести деньги в другую финансовую организацию.

Лжесотрудник банка потребовал незамедлительно выполнить несколько операций. Актриса сделала все по инструкции незнакомца. Милоянина поняла, что ее обманули, когда получила СМС о попытке взять кредит. Позже выяснилось, что у Ольги похитили более полумиллиона рублей, пишет сайт «Дни.ру».

Потерпевшая обратилась в полицию. В настоящий момент ведется расследование.

Телефонные и онлайн-мошенники за нынешний год заработали порядка 150 миллиардов рублей. Из них 66 миллиардов являются доходами псевдобанковских сотрудников. Такие цифры выдали аналитики BrandMonitor на основе данных ВЦИОМ. На фиктивных медицинских услугах аферистам удалось заработать 45,6 миллиарда рублей. Лжемедики выманили у доверчивых людей более 50 тысяч рублей.