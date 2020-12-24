Мошенники заработали за год на доверчивых россиянах около 150 миллиардов

Телефонные и онлайн-мошенники за 2020 год заработали около 150 миллиардов рублей. Из них 66 миллиардов — это доходы псевдобанковских сотрудников. Такие цифры выдали аналитики BrandMonitor на основе данных ВЦИОМ.

На фиктивных медицинских услугах аферистам удалось заработать 45,6 миллиарда рублей. Лжемедики выманили у доверчивых людей более 50 тысяч рублей.

Еще 18,6 миллиарда преступникам принесли несуществующие интернет-магазины и фишинговые сайты. Псевдобанковские сотрудники получают около 27 тысяч рублей с карт обманутых собеседников или примерно 15 тысяч рублей через банкоматы. Эксперты предупреждают, что перед Новым годом возможен новый всплеск мошенничества. Об этом написала газета «Коммерсантъ».

Один из экспертов отметил, что заработки мошенников стали просто «космическими» по сравнению даже с прибылью банков. ВТБ по итогам 2020 года планирует заработать 70-75 миллиардов рублей.

Ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов подчеркнул, что банки, телеком-операторы всячески борются с мошенниками и блокируют их номера. По его мнению, ситуация с онлайн-обманами улучшится лишь тогда, когда россияне будут более грамотны в финансовой и цифровой сферах.

«360» уже писал о самых популярных мошеннических схемах в России. Одна из них связана с фальшивыми счетами за ЖКУ.