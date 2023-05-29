Эксклюзив 29 мая 2023, 18:06 Полиция задержала несколько десятков мигрантов, устроивших матч на школьном поле в Москве РИА «Новости»

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Сотрудники правоохранительных органов задержали несколько десятков приезжих, которые заняли футбольное поле возле школы на западе Москвы. Предположительно, мигранты не давали детям играть в мяч. Об этом один из местных жителей рассказал «360».

Иностранцы устроили «футбольный матч» возле школа № 384. В какой-то момент около образовательного учреждения появились полицейские, они увезли мужчин в отдел. По предварительным данным, поводом для задержания послужила ссора мигрантов со школьниками: приезжие якобы не давали детям играть на поле, те пожаловались родителям.

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Один из очевидцев рассказал «360», что видел, как сотрудники полиции сажали задержанных в служебный автомобиль. На вопрос, действительно ли мужчины препятствовали ученикам школы играть в футбол, местный житель не смог дать точного ответа.

«Не могу знать, если быть честным, так как у меня маленькие дети и они девочки, мы не ходим на эту площадку. Но когда проходили мимо, то практически всегда на этой площадке замечал мигрантов в большом количестве», — добавил москвич.

По его словам, задержанных было много.

«Насчет оскорблений тоже ничего сказать не могу, так как мы не ходим на эту площадку. Но раз дети сказали, что их оскорбляли, то верю им больше, поскольку это далеко не первый случай в Москве. Во всех районах Москвы одинаковая ситуация. Хотелось бы каких-то действий со стороны государства или органов правопорядка», — заключил житель столицы.

Ранее СК заявил о «нападениях мигрантов с целью унизить русских».